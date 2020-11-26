بعد موجة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
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كشفت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس، وهذا بعد موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وقالت شاكر إن موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى غد الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية، ومع نهاية يوم الجمعة تخف حدة الأمطار، مشيرة إلى أن يوم السبت تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية حيث تقل الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتنعدم على القاهرة وباقي المحافظات.
 
وعن حالة الطقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا  على بعض المناطق من الوجه البحري منها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، بينما تجتاح الأمطار الغزيرة بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.

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