بعد موجة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كشفت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس، وهذا بعد موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.





وقالت شاكر إن موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى غد الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية، ومع نهاية يوم الجمعة تخف حدة الأمطار، مشيرة إلى أن يوم السبت تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية حيث تقل الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتنعدم على القاهرة وباقي المحافظات.

وعن حالة الطقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.