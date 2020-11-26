ضبط شخص لإدارته شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى بالقاهرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

توصلت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلي قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعن بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة..أمكن إستهدافه وضبطه وتبين أنه عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبرفقته سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم على النحو المشار إليه، وأضاف بإستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمواجهتها أيدت ماجاء بأقواله.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمثل تعدى على القيم والأخلاق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ربع ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من ساعتين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»