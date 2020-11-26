ضبط شخص لإدارته شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى بالقاهرة

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توصلت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلي قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعن بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة..أمكن إستهدافه وضبطه وتبين أنه عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبرفقته سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم على النحو المشار إليه، وأضاف بإستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمواجهتها أيدت ماجاء بأقواله.



كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم".



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمثل تعدى على القيم والأخلاق .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







