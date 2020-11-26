نسرين طافش تشرب كابتشينو بالذهب في دبي عبر "إنستجرام"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "طافش" في الفيديو بـ إطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الاسود وظهرت وهي داخل أحد الفنادق في "دبي" وهي تستمتع بشرب الكابتشينو مرصع بالذهب.

وعلقت "طافش" علي الفيديو قائلة: "استمتع بأبسط النعم حتى تأتيك أعظمها.. واسعد لسعادة غيرك فخير الله لا محدود..كابتشينو بالذهب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الاخر»، والذي يعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

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