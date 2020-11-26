دقيقة صمت في جميع مسابقات "يويفا"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
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نعى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر سيفرين، أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر 60 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من
 الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف، ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.

وقال سيفرين إن مارادونا "سيذكر في التاريخ كشخص أضاء كرة القدم وأسعد الجماهير الصغار والكبار بتألقه ومهاراته".

وأضاف أنه أصدر تعليماته إلى "يويفا" بالوقوف دقيقة صمت حداداً على مارادونا في مباريات هذا الأسبوع.

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