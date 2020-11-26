موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خطة أثناء مران أمس قام فيه بتدريب لاعبي الدفاع على كيفية إيقاف ثلاثي هجوم الزمالك أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد في المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.

وذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني الجنوب أفريقي عقد عدة جلسات مع ثلاثي دفاع الفريق رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف أثناء تدريب أمس وذلك لمنحهم بعض النصائح الخاصة.

وقام موسيماني بإيقاف التدريب أكثر من مرة من أجل تصحيح أخطاء لاعبيه وتحديدا المدافعين، حيث قام المدير الفني الجنوب أفريقي بعلاج الأخطاء التي يقعون فيها ومنحهم تعليمات خاصة بكيفية التحرك ورقابة مهاجمي الزمالك خاصة الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد للحد من خطورتهم وكيفية قطع جميع الإمدادات لهم بالتعاون مع لاعبي خط الوسط.

وطالب موسيماني من مدافعي الأهلي ضرورة التركيز الشديد طوال دقائق المباراة وعدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها نجوم الفريق في مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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