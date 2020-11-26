أسعار البتكوين تتهاوي بعد ارتفاعات إلى مستويات قياسية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:40 م
اسعار البتكوين
اسعار البتكوين
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قادت بتكوين موجة بيع واسعة للعملات المشفرة اليوم الخميس، منخفضة 9.7 بالمئة إلى 16933 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في قررابة عامين في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما انخفضت عملات مشفرة أخرى، إذ فقدت عملة ريبل إكس.آر.بي 20.26 بالمئة لتسجل 0.51 دولار، وهبطت إيثريوم 13.16 بالمئة إلى 500.8 دولار.

وكانت العملتان قد بلغتا مستويات مرتفعة هذا الأسبوع.

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