قيادي وفدي يطالب بتدشين عيد دولي للديانات السماوية على أرض سيناء

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعلن مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، انطلاق أول فوج سياحي من حزب الوفد إلى منطقة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، فجر اليوم الخميس.

تأتي الرحلة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة والشخصيات العامة في سيناء، وعدد من الفنانين منهم الفنانة حنان شوقي.

وطالب شحاتة، الحكومة بتدشين عيد دولي للاحتفال بالكتب السماوية الثلاثة "القرآن والإنجيل والتوراة" على أرض سانت كاترين جنوب سيناء، يضم مشاركين من أنحاء العالم ليعم السلام وتكون مصر شعاع الأمن والأمان، الذي ينطلق ليعبر العالم وينير الأرض بالمحبة والمودة ويقف حائلا أمام محاولات نشر الفتن والإرهاب والتطرف.

وقال عضو عليا الوفد، إن محيط جبل موسى بمدينة سانت كاترين، ستكون قبلة السياحة الدينية في العالم بعد أن يتوافد إليها السياح من مختلف الدول، لافتا إلى أنها تعتبر أحد أهم المعالم السياحية في مصر.

وأوضح مصطفى شحاتة، أن الرحلة تهدف إلى توعية شباب الوفد بتاريخ مصر وحضارتها ومعالمها ومكانتها السياحية والدينية والتاريخية حتى يعلم الجيل الجديد قيمة وعظمة مصر المقدسة سياسيا واقتصاديا ودينيا وسياحيا.

وتابع: مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يعد من المشروعات الوطنية الكبرى، وسيصبح مصدرا للدخل القومي ويجذب ملايين السياح من دول العالم المختلفة، من أهل الأديان مسلمين ومسيحيين ويهود.
ووجه عضو الهيئة العليا للوفد، التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه الكبير وجهوده للارتقاء بصورة مصر أمام العالم والحفاظ على المحميات الطبيعية وتطوير المناطق المقدسة والحضارية والحفاظ عليها بالمحافظة.

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