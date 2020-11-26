الوصل والفجيرة ينعيان مدربهما السابق مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
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نعى ناديا الوصل والفجيرة الإماراتيان مدربهما السابق، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفى الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاماً.

ونشر حساب نادي الوصل الذي تولى مارادونا تدريبه في موسم 2011-2012 على تويتر: "وداعًا أيها الأسطورة".

ونعى نادي الفجيرة الذي دربه مارادونا في موسم 2017-2018 اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارة "وداعاً مارادونا. فلترقد في سلام".

وبعد تجربة التدريب مع المنتخب الأرجنتيني (2008-2010) تحول دييغو للمنطقة العربية وتحديداً الإمارات، حيث قام أولاً بتدريب الوصل في 2011، ولكنه أقيل من منصبه في العام التالي مباشرة بسبب سوء النتائج.

ثم بعدها في 2017 عاد مجدداً للدوري الإماراتي وهذه المرة عبر بوابة الفجيرة في القسم الثاني، وفشل مع الفريق حينها في قيادته للصعود لدوري المحترفين ليرحل مجدداً.

ونعت أندية عربية اخرى الأسطورة الأرجنتينية مثل النادي الأهلي المصري، الذي نشر على تويتر: "شكراً على ما تركته من ذكريات. فلترقد في سلام يا دييغو".

كما كتب النادي الأهلي السعودي على حسابه في تويتر: "وداعاً مارادونا".

وقال "لأنه اسطورة التاريخ في كرة القدم.. لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".

وشارك مارادونا في مباراة اليوبيل الفضي عام 1987، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي السعودي أمام فريق بروندي الدنماركي. 

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