لرجيم صحي.. ستيك بصلصة الفلفل

مقادير ستيك بصلصة الفلفل

- 4 قطع لحم ستيك بقري

- 2 معلقة فلفل أسود

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة





طريقة تحضير ستيك بصلصة الفلفل

- نضع شرائح الستيك في وعاء مسطح ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونفرك جيّداً حتى يتم تتبيلها تماماً ثم نضع الزبدة في مقلاة على نار مرتفعة أولاً حتى تسخن تماما.

- ضعي الستيك لمدّة 5 دقائق ونقوم بنقليبه على الجهة الأخرى حتى تنضج ويمكن إبقاؤها أكثر على النار.

- في المقلاة نفسها نضيف مرق اللحم وإذا أردنا يمكن إضافة القليل من الزبدة أيضاً ثم نترك المزيج على النار

- لمدة 5 دقائق ثم نضيف كريمة الطبخ والملح والفلفل الأسود المطحون ونحرّك حتى تتماسك الصلصة قليلاً.

- نقوم بسكب الصلصة مباشرةً فوق قطع الستيك ونقدّمها فوراً.

- يمكن تقديمها مع البطاطس المقلية والخضار المسلوقة.