لرجيم صحي.. ستيك بصلصة الفلفل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
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مقادير ستيك بصلصة الفلفل 
- 4 قطع لحم ستيك بقري
- 2 معلقة فلفل أسود 
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- مرق اللحم : كوب
- كريمة الطبخ : كوب
- ملح : 2 ملعقة صغيرة

طريقة تحضير ستيك بصلصة الفلفل 
- نضع شرائح الستيك في وعاء مسطح ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونفرك جيّداً حتى يتم تتبيلها تماماً ثم نضع الزبدة في مقلاة على نار مرتفعة أولاً حتى تسخن تماما.
- ضعي الستيك لمدّة 5 دقائق ونقوم بنقليبه على الجهة الأخرى حتى تنضج ويمكن إبقاؤها أكثر على النار.
- في المقلاة نفسها نضيف مرق اللحم وإذا أردنا يمكن إضافة القليل من الزبدة أيضاً ثم نترك المزيج على النار 
- لمدة 5 دقائق ثم نضيف كريمة الطبخ والملح والفلفل الأسود المطحون ونحرّك حتى تتماسك الصلصة قليلاً.
- نقوم بسكب الصلصة مباشرةً فوق قطع الستيك ونقدّمها فوراً.
- يمكن تقديمها مع البطاطس المقلية والخضار المسلوقة.

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