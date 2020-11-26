خطوات تنظيف الجاكيت الجلد في المنزل
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
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للحفاظ على الجاكيت الجلد في حالة جيدة ولإبقاءه فترة أطول، هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك فعلها في المنزل اتبعيها:
- املئى وعاء كبير بالماء الدافئ، مع إضافة ملعقتين صغيرتين من سائل الجلي، والتقليب حتى يذوب الصابون تمامًا.
- ضعي منشفة في محلول الصابون.
- تمرر المنشفة المبللة أو الإسفنجة، وفق حركات طويلة وناعمة على الجاكيت الجلد، بدلًا من الفرك بقوة.
- يمسح الجاكيت مرة أخرى باستخدام الماء النظيف، لإزالة بقايا الصابون، ويتم تعليق الجاكت حتى يجف.
- وعند تخزين الجاكت يجب الإبقاء على السترة مفرودة أو ملفوفة، مع وضعها في مكان بارد وجاف.
- وعليك تنظيف الجاكت مرة في السنة للحفاظ عليه.