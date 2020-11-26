كورونا حول العالم.. أكثر من نصف مليون إصابة خلال 24 ساعة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تحاوزت أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، 59.4 مليون حالة ، بعد أن زاد بأكثر من 527 ألف حالة خلال 24 ساعة.

 

وقد أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية، بارتفاع عدد الوفيات بنحو 10 آلاف، متجاوزا 1.4 مليون شخص.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، تلقت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من مساء 25 نوفمبر بيانات حول 59 مليونا و481313 مصابا، ومليون و404542 حالة وفاة، وارتفع بذلك عدد المصابين بمقدار 527326، والوفيات بـ 98989.

 

وجرى تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين يوميا في 14 نوفمبر وبلغ 668656 مصابا، والوفيات في 17 أبريل بعدد 12432 حالة.

 

ويذكر أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تأخذ في الاعتبار المعلومات المؤكدة رسميا فقط عن حالات الإصابات والوفيات المقدمة من الدول.

 

وتتركز أكثر من 41٪ من الإصابات المُبلَّغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المنطقة الأوروبية (216464)، تليها أمريكا الشمالية والجنوبية (208227) وجنوب شرق آسيا (54834).

 

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة بعدد 12.276.834. تليها الهند (9.222.216)، فالبرازيل (6.087.608)، ثم روسيا (2.162.503)، ففرنسا (2.115.778)، وبعد ذلك إسبانيا (1.594.844)، وبريطانيا (1.538.798)، وإيطاليا (1.455.022)، والأرجنتين (1.374.631)، وكولومبيا (1.254.949)، والمكسيك (1.049.358)، وأخيرا بيرو (961.320).

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

6 أخبار مفرحة عن كورونا من الدول الموبوءة

إيران: تسجيل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"رويترز" تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم

"الصحة العالمية" توقف تجربة هيدروكسي كلوروكين وعقار للأيدز في علاج كورونا

بعد إصابة 10% من السكان.. أرقام جديدة عن "كورونا" حول العالم

"جونز هوبكنز": وفيات كورونا تتخطي حاجز مليون حالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

07:30 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»