حسين فهمي وخالد الصاوي أول المنضمين لأبطال فيلم "شكوكو"

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تعاقد الفنان حسين فهمي والفنان خالد الصاوي على بطولة فيلم "شكوكو"، وهو من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي الأبطال.



وفي سياق آخر ، ينتظر خالد الصاوي حاليًا عرض فيلمين جديدين له، وهما" أحمد نوتردام" الذي يشارك في بطولته بجانب رامز جلال وغادة عادل وانتصار، والفيلم الثاني "30 مارس" الذي يُشارك فيه مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح وندى موسى.



وفي سياق آخر، شارك حسين فهمي مؤخرًا في مسلسل "بالحب هنعدي"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ رباب حسين، ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي، بطولة سميرة أحمد، يوسف شعبان، حسن يوسف، خالد زكي، رانيا فريد شوقي.