ضبط عملات أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نجحت الوحده الأثرية بميناء رفح البري، بالتعاون مع سلطات الجمارك، في ضبط ٩ عملات معدنية اثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية، أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بشمال سيناء بلاغًا من سلطة جمارك رفح البري بالاشتباه في أثرية مجموعة من العملات المعدنية بحوزة أحد المسافرين، تم علي الفور تشكل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الاستاذ رجب الحسيني مدير عام مركز الوحدات الأثرية بشمال سيناء، و التي بدورها أكدت أثرية هذه العملات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مصادرة العملات لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.


وأشار رجب الحسيني أن العملات المضبوطة دائرية الشكل و مصنوعة من المعدن و ترجع للعصر اليوناني من فترة حكم الاسكندر الاكبر، بالإضافة إلى صور علي أحد أوجه العملة الإله زيوس جالس علي العرش يمسك بيده اليسري نسر واليد اليمني الصولجان وكتابات باللغة اللاتينية لأسم الاسكندر الأكبر وعلي الوجه الاخر صور الاسكندر الأكبر مرتديا جلد الأسد تشبها بهرقل.

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