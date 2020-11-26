ولاية سكيكدة الجزائرية تسجل سابع هزة أرضية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، بأن ولاية سكيكدة شهدت هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4 درجات على مقياس ريختر.

 

ويذكر أن الولاية الجزائرية، سجلت 7 هزات أرضية، أقواها بلغ 5.2 درجة على مقياس ريختر.

 

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأحد الماضي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت ولاية سكيكدة.

 

ويم السبت الماضي، شهدت ولايات قسنطينة وجيجل وڤالمة وعنابة وسكيكدة، سلسلة هزات أرضية مختلفة الشدة، مما جعل آلاف العائلات في هذه الولايات تعيش ليلة رعب حقيقي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية سكيكدة فيروس كورونا الجزائر

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل: هزة أرضية تهز شمال إسرائيل

قتلى جراء زلازل جديدة فى جزيرة لومبوك الإندونيسية

زلزال بقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب تونس

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب ولاية تيبازة الجزائرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

07:30 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»