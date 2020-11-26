بعد تحذيرات الجائحة الجديدة.. المصل واللقاح يكشف التفاصيل (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة بالمصل واللقاح، تفاصيل التحذيرات من انتشار فيروس ميرس والذي قد يتحول إلى وباء جديد، موضحا أن فيروس ميرس ليس جديدا حيث كان قد ظهر في 2012 في دول الشرق الأوسط، وبالتحديد في السعودية.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فيروس ميرس من عائلة فيروس كورونا، ويسبب نفس الأعراض تقريبا، وعلاجه بنفس الطريقة، ويتبع معه نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة مع فيروس كورونا لتجنب الإصابة به.

ونوه بأنه لا يمكن التوقع بأنه سيكون هناك موجة شرسة من ميرس، حيث لا يمكن التنبؤ بحركة ونشاط أي فيروس، لافتا إلى أنه لو ظهر فيروس ميرس مرة أخرى سيتبع معه نفس ما يتبع فيروس كورونا، مضيفا أن طريقة مواجهة أي فيروس من المجموعة التاجية للفيروسات واحدة.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ ثلث ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

07:30 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»