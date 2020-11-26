بعد تحذيرات الجائحة الجديدة.. المصل واللقاح يكشف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة بالمصل واللقاح، تفاصيل التحذيرات من انتشار فيروس ميرس والذي قد يتحول إلى وباء جديد، موضحا أن فيروس ميرس ليس جديدا حيث كان قد ظهر في 2012 في دول الشرق الأوسط، وبالتحديد في السعودية.



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فيروس ميرس من عائلة فيروس كورونا، ويسبب نفس الأعراض تقريبا، وعلاجه بنفس الطريقة، ويتبع معه نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة مع فيروس كورونا لتجنب الإصابة به.



ونوه بأنه لا يمكن التوقع بأنه سيكون هناك موجة شرسة من ميرس، حيث لا يمكن التنبؤ بحركة ونشاط أي فيروس، لافتا إلى أنه لو ظهر فيروس ميرس مرة أخرى سيتبع معه نفس ما يتبع فيروس كورونا، مضيفا أن طريقة مواجهة أي فيروس من المجموعة التاجية للفيروسات واحدة.



إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

