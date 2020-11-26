التنظيم والإدارة يقيم الاحتياجات التدريبية للعاملين في اتحاد كرة القدم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه في إطار تقديم الدعم الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لتعزيز جهوده في الارتقاء باللعبة الأكثر جماهيرية، قام الجهاز بتقييم عدد 48 موظفا بالاتحاد لتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وقال رئيس الجهاز إن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية والنفسية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.. مشيرا إلى أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التزام كل القائمين على المركز و كل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على اسطوانة مدمجة CD  مغلقة برقم سري للوزير المختص عقب انتهاء آخر يوم من أيام التقييم.

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