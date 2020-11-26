تسجيل أكثر من 44 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفا.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.

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