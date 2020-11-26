بـ"رقم البطاقة".. استعلم عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الرابعة بجميع محافظات الجمهورية، والتي من المقرر أن تُصرف في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن صرف دفعات جديدة من المنحة حتى نهاية العام الجاري، أعلنت وزارة القوى العاملة بشكل رسمي عن إمكانية السماح للمواطنين من مختلف المحافظات بالتسجيل ضمن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة.

ويمكن للمواطنين معرفة توقيت صرف الدفعة من خلال رسالة نصية SMS تصل إلى هواتفهم المحمولة عن طريق رقم تابع لمجلس الوزراء وهذه الرسالة تكشف عن كافة تفاصيل الدفعة الجديدة من المنحة ويتم إطلاع المواطن بطريقة صرف المستحقات عبر مكاتب البريد أو من خلال ماكينات ATM والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

يتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة إلى ما يقرب من مليون و600 مواطن من أصحاب العاملة اليومية  وتقدر قيمتها نحو 1500 جنية وبمعدل 500 جنية  في كل دفعة  وتصرف شهريا،  وتوفر وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الرابعة عبر موقعها الرسمي ((اضغط هنا))

وإليكم خطوات الاستعلام بالرقم القومي حول صرف منحة العمالة غير منتظمة الـ500 جنية:

- زيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر رابطها الرسمي (( اضغط هنا ))
- قم بالضغط على استعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة.
- سجل الرقم القومى الخاص بك، وستظهر نتائج الاستعلام على الفور.

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