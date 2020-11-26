واصلت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الخميس 26 -11-2020 ، الاستقرار مع تحقيق البلاد الاكتفاء الاستراتيجي منها واتجاها نحو التصدير، وسط توقعات أن يدفع سواء الأحوال المناخية إلى ارتفاعها.





أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 26-11-2020 :

وبحسب أعضاء في شعبة الدواجن فقد سجلت أسعار الدواجن، نحو 20 جنيه للكيلو سعر الابيض، سعر الساسو 25 جنيه ، و كتكوت ابيض4-4.25 جنيه ، و كتكوت ساسو 2.75-3 جنيه ، وامهات بيضا 15 جنيه.

وهذا قد تراوح سعر كيلو الدجاج للمستهلك بين23-26 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، وأن الدواجن المجمدة والمصنعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها.