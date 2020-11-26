أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 26-11-2020
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الخميس 26 -11-2020 ، الاستقرار مع تحقيق البلاد الاكتفاء الاستراتيجي منها واتجاها نحو التصدير، وسط توقعات أن يدفع سواء الأحوال المناخية إلى ارتفاعها.
أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 26-11-2020 :
وبحسب أعضاء في شعبة الدواجن فقد سجلت أسعار الدواجن، نحو 20
جنيه للكيلو سعر الابيض، سعر الساسو 25 جنيه ، و كتكوت ابيض4-4.25
جنيه ، و كتكوت ساسو 2.75-3 جنيه ، وامهات بيضا 15 جنيه.
وهذا قد تراوح سعر كيلو الدجاج
للمستهلك بين23-26 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البيض في المزرعة سجل
28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، وأن الدواجن المجمدة
والمصنعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها.
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