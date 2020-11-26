تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا





كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نتيجة مسحة لاعبي فريق الزمالك قبل المواجهة المنتظرة ضد النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أصدره أن هناك ثلاثة لاعبين في صفوف نادي الزمالك مصابين بفيروس كورونا وجاءت نتيجة مسحتهم إيجابية ونفس العدد في صفوف المارد الأحمر.





وحسب ما كشفه بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن الثلاثة لاعبين المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الزمالك هم كل من "يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش".





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



