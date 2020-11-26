أمطار غزيرة وأحيانا رعدية.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 25

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امطار غزيره الفجر الطقس الان الطقس الامطار الارصاد

أخبار تهمك

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في برشلونة بسبب بيكيه

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

مائل للحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

طقس اليوم السبت.. أمطار رعدية في بعض المناطق

بارد وشبورة وأمطار.. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتتوقع ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»