نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف المقاولون العرب، عن تخوفه الشديد من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلاقي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وقال معروف يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "خائف من مباراة القمة، ولكني أثق أن الزمالك هو الأقرب للفوز".

وتمنى لاعب الزمالك المعار، أن يشاهد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة.

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