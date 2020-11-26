أحمد السعدني ينعي لاعب الكورة الشهير "مارادونا" عبر "إسنتجرام"













حيث قام "السعدني" بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الهشير "انستجرام"، وعلق على الصورة قائلاَ:" ‏ارقد بسلام يابطل طفولتي الخارق".













في سياق متصل، توفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.













أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.













يذكر أن "مارادونا" ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، ولعب في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.













وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

أعرب الفنان أحمد السعدني، عن حزنة الشديد لوفاة لاعب كورة القدم الشهير " دييجو ارماندو مارادونا" نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الاسباني السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 60 عامًا".