هدف برشلونة يقترب من حسم مستقبله مع إنتر ميلان









ذكرت تقرير صحفي إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي يقترب من حسم مستقبله, حيث كان النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي إلا أن ناديه رفض التفاوض على قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ قدره111 مليون يورو وهو ما أفسد الصفقة خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن لاوتارو لا زال يحظى باهتمام برشلونة وكذلك مانشستر سيتي وريال مدريد بيما يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ قدره 2.2 مليون يورو فقط من إنتر ميلان ويرتبط بعقد حتى صيف 2023.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النيراتزوري سيعقدون جلسة مع وكلاء أعمال لاوتارو في منتصف ديسمبر المقبل وأن النادي الإيطالي يرغب في تعديل عقد النجم الأرجنتيني بالإضافة إلى إلغاء الشرط الجزائي الذي سيسري العمل به من جديد بدءًا من ينايرالمقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل يرغب وكلاء أعمال لاوتارو في زيادة راتبه إلى 7.5 مليون يورو في الموسم لكن في ظل أزمة كورونا فإن الاتفاق على 6.5 مليون سيكون جيدًا أيضًا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان يتمسك باستمرار لاوتارو، حيث يعتقد المسئولون أنه مستقبل النادي.



