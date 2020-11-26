الفقي: ندعم إثيوبيا في التنمية ولكن ليس على حساب المصريين
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن سد النهضة أزمة إفريقية، ومصر رحبت بالحل داخل القاهرة من خلال الاتحاد الإفريقي.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إفريقيا اهتمامًا كبيرًا خلال سنوات حكمه، كما استغل رئاسته للاتحاد الإفريقي لصالح مصر وإفريقيا.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن عصر مبارك شهد انتكاسة في العلاقات الإفريقية بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، مؤكدًا أن جهود مصر الدبلوماسية مع أشقائها في القارة الإفريقية ينعكس بشكل إيجابي.
وكشف عن أن زيارات الرئيس السيسي لدول إفريقيا خلال السنوات الماضية يزيل الصدأ من العلاقات، متابعًا: "ندعم إثيوبيا في تحقيق التنمية ولكن ليس على حساب تعطيش 105 مليون مصري"، مؤكدًا أن التدخل في الشأن الداخلي للدول ليس من سياسة مصر.
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