ميدو: لم أذكر أسماء المصابين بكورونا في الأهلي حرصًا على أهالي اللاعبين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة أول أمس الثلاثاء، بأن النادي الأهلي لديه لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويتستر عليهم.

وكشفت نتائج المسحة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن إصابة آليو ديانج، ووليد سليمان، وصالح جمعة.

وقال ميدو في تصريحات له عبر برنامجه "اوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "تلقيت خبر بالأمس من داخل النادي الأهلي بأن هناك 3 حالات إيجابية جُدُد لكورونا، وهُم ديانج وأحد الإداريين وأحد المُدلكين".

وتابع، "اتخذت القرار بالإعلان عن الخبر دون ذِكر الأسماء حِرصًا على عائلاتهم".

وواصل، "إذا علم أي إعلامي حتى إذا كان اهلاوي بخبر إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا بالأمس، لكان أعلن عن الاسم فورًا بغرض "السَبق الصحفي"، وهو ما لم أفعله وقتها رغم علمي باسمه، تجنبًا لافتعال الأزمات".

وأكد أنه حرص على عدم التسبب في أزمة داخل معسكر الأهلي بإعلان إصابة ديانج رغم علمه بالاسم.

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