"الإبراشي" عن إحالة أرواق المتهمين بقتل فتاة المعادي للمفتي: أطفأ النار (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على إحالة محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين بقتل فتاة المعادي إلى المفتي، إن "هذه أهم لقطة اليوم، لأن العدالة السريعة هامة دون هدر حق أي متهم في المحاكمة العدالة".





وتابع "الإبراشي"، في برنامجه "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، ليس حكمًا ولكنه مقدمة لصدور حكم الإعدام يوم الأربعاء المقبل، وهذا يعد سرعة شديدة جدًا في صدور الحكم دون اهدار حق المتهمين في الخضوع لمحاكمة عادلة.





ولفت الإعلامي، إلى أن المحكمة لم تتعامل مع قضية فتاة المعادي على أنها "قضية تجاوز للسرعة"، ولكنها تعاملت معها على أنها قتل عمد، وأحالت أوراق المتهمين لفضيلة المفتي تمهيدًا لصدور حكم الإعدام، معقبًا: "حكم المحكمة شفى جزءًا من الغليل وأطفأ بعض النار في الصدور".





تفاصيل القضية

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، أمس الأربعاء، إحالة أوراق المتهم الأول والثاني في قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحي المعادي بالقاهرة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا وحددت جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم.





وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين عشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.





ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها، فحاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدان من ذلك إزهاق روحها، ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.





واتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.



