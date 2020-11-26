التموين: المصريون أنفقوا العام الماضي 2.7 تريليون جنيه (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
إبراهيم عشماوي،
إبراهيم عشماوي،
شيماء حسن
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قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن حجم ما أنفقه المصريون خلال العام الماضي على كل السلع تصل إلى 2.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن حجم تداول الذهب استيرادًا وتصديرًا يصل إلى 250 مليار جنيه.

وأضاف "عشماوي" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن كل المشتريات التي تمس الدولة من سلع إستراتيجية تدخل من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أنه تم تزويد سعة الصوامع واستخدام تقنية الجيل الثالث خلال الـ4 سنوات الماضية.

من جانبه، قال أحمد زايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه تم تشكيل غرف عمليات مستمرة على مدار الساعة ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد مع دخول فصل الشتاء. 

وأضاف "زايد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "نمتلك 64 مليون مستفيد بالدعم، وبالتالي سيتم صرف الكمامة على بطاقة التموين استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي".

وتابع "سيكون هناك 3 أنواع من الكمامات الأولى سعر المستهلك لها 6 جنيهات، والثانية سعر المستهلك 8 جنيهات ونصف، والثالثة من إنتاج وزارة الدفاع ويمكن استخدامها 50 مرة ويصل سعرها إلى عشرة جنيهات".

وأشار إلى أن جميع المجمعات الاستهلاكية لديها مكان مخصص لعرض جميع أنواع المطهرات والكحول، موضحًا أن الأسبوع الماضي تم توزيع 13 مليون كمامة موزعة جغرافيا على جميع محافظات مصر، والمخازن بها ما يقرب من 40 مليون كمامة.

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