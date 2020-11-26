شاهد.. تعليق أحمد نعينع على قراءة بهاء سلطان للقرآن

قال القارئ أحمد نعينع، تعليقا على قراءة بهاء سلطان للقرآن، قائلًا إن أي شخص يمكن له قراءة القرآن ولكن لابد أن يقرأ القرآن سليما وصوته مقبول.





وأضاف القارئ أحمد نعينع، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه في بداياته كان يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، خاصة أنه عاش وتعلم منه الكثير خلال 10 سنوات.





وأشار إلى أن كل قارئ اتوجد على هذه الأرض جميعهم كان لهم أمثلة ياخذون منهاؤ لكن الإضافة والاحساس بالآيات يكون غير الشخص الذي تقوم بتقليده.



