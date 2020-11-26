الغضبان: وزيرة التخطيط أول من أبلغتني بفوزي بجائزة التميز (فيديو)

أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل التميز العربي لأفضل محافظ التي أعلنت عنها دولة الإمارات، قائلًا: "هذا شرف كبير لنا أن نمثل مصر، وما حدث نتيجة مجهودات الدولة المصرية كلها".





وأضاف "الغضبان" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له دورًا كبيرًا في إنجاز عددًا من المشروعات القومية على بورسعيد ومن أهمها محطة بنيان للطاقة الشمسية وافتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي.





وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والفائزة بجائزة التميز الحكومي العربية كانت أول من أبلغته بحصوله على الجائزة، مستطردًا: "الوزيرة كان لها دورًا كبيرًا في تحويل بورسعيد إلى المحافظة الرقمية وهذه الجوائز فخر لنا كلنا ويكشف التعاون بين الوزارات".





من جهتها أعربت الدكتور هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربية، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا للدولة المصرية وجهودها في مجال التخطيط.





وقالت "السعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" الأربعاء إن سيدة تفوز بهذه الجائزة يعكس التقدير الكبير للمرأة المصرية والدعم السياسي الغير مسبوق من القيادة السياسية التي جعلتها تقود ملفات لم تكن مطروحة من قبل.





وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك معايير دولية وحيادية يتم بناء عليها اختيار الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربية، موضحة أن هناك 5000 آلاف شخصًا تقدموا لنيل هذه الجائزة، مشيدة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة لخبراتها وحياديتها في عملية اختيار الفائزين.



