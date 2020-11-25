يوفنتوس يحدد بديل بوفون

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي يوفنتوس الإيطالي حددوا البديل الأقرب لخلافة الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد بوفون مع يوفنتوس ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ومن المقرر أن يعلن انتهاء مسيرته مع كرة القدم بعدها.

وأكد الموقع الإيطالي أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخلافة بوفون في يوفنتوس.

ونوه الموقع الإيطالي أن ذلك يأتي مع الرحيل المتوقع لنافاس عن باريس سان جيرمان في ظل رغبة وإصرار النادي الفرنسية على التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن عقد دوناروما في ميلان ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسط صعوبات في التوصل لاتفاق حول التجديد في ظل الأزمة المالية الحالية وحاجة الروسونيري لتجديد عقدي زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانوجلو أيضًا.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مطالب دوناروما المادية لن تمثل أي مشاكل بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يرغب في تأمين مركز حراسة المرمى لسنوات طويلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يعتمد في رغبته في التعاقد مع نافاس على نجمه البرتغالي كريتسيانو رونالدو والذي تربطه علاقة صداقة مع الحارس الكوستاريكي منذ أن كانا في ريال مدريد.

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