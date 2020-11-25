أول قرار من رئيس الأرجنتين بعد وفاة مارادونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً.


وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان مقتضب "لوفاة دييغو أرماندو مارادونا، سيقر الرئيس حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام من تاريخه".


 وأعرب فرنانديز على تويتر عن امتنانه لـ"السعادة" التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.


وكتب ألبرتو فرنانديز، الذي نشر أيضًا صورة يظهر فيها وهو يعانق مارادونا: "نقلتنا إلى أعلى نقطة في العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظم شخص بين الجميع. شكراً لأنك كنت معنا يا دييجو. سنفتقدك طوال العمر".


وتوفي مارادونا، بطل العالم مع الأرجنتين في المكسيك 1986، يوم الأربعاء في مقر إقامته في بوينس آيرس عن عمر 60 عاماً.

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