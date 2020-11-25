منتخب السويس يتعادل مع بورتو في إفتتاح القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تعادل فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر أمام نظيرة فريق بورتو، (1-1)، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

وخاض منتخب السويس بتشكيل مكون من:️ محمود كوكو، و️أحمد فراويلة، وكريم عصمت، وكريم يكن ، وأحمد الغنام، وأحمد فتحي، عماد علاء، و محمد ابو جبل، ورفعت مفتاح، وأحمد الجندي، وأحمد زغلول.

وشهدت أحداث الشوط الأول تقدم منتخب السويس عن طريق المهاجم أحمد الجندي من ضربة جزاء في الدقيقة ٣٩، في الشوط الثاني اعتمد فريق بورتو على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها احراز هدف التعادل، عن طريق مصطفى علي، لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وأدار المباراة الحكم محمد صباحي.

وبهذا النتيجة حصل منتخب السويس على نقطة في المركز الخامس، أما بورتو في المركز السادس بنفس الرصيد.

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