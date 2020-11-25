بوروسيا مونشنجلادباخ يحافظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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عزز بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني صدارته للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / صفر على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة ضمن مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى ثماني نقاط في الصدارة لينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، فيما تجمد رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق المواجهات المباشرة أمام ريال مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يحل ضيفا على إنتر الإيطالي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

افتتح لارس شتيندل التسجيل لمصلحة مونشنجلادباخ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما أضاف نيكو إيلفيدي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

أضاف بريل إيمبولو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتس بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز أوسكار فيندت الهدف الرابع في الدقيقة 77.

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