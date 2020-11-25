انطلاق سباق رماح للهجن غداً بمشاركة 3163 مطية من 6 دول

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:50 م
سباق رماح للهجن
سباق رماح للهجن
الفجر السعودي
Advertisements

ينطلق غداً سباق رماح للهجن, ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020 - 2021 بعد سباقي حائل و النعيرية, بعدما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة عدد من السباقات في ستة ميادين، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها، حرصًا من سموه على رياضة الهجن واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.


وسيُحدد اتحاد الهجن بعد نهاية سباق رماح موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.


ويدشن السباق الذي تحتضنه محافظة رماح ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر القادم، (1346 مشاركاً) من إجمالي 3163 مطية منها (3026 سعودية)، (48 إماراتية) و (72 كويتية) و (3 عمانية) ومطيتان بحرينيتان و12 مطية أمريكية، وهو العدد الذي يُعد الأعلى من بين السباقات الثلاثة، حيث شارك في سباق حائل 2859 مطية وفي سباق النعيرية 3146 مطية.


ويبدأ برنامج اليوم الأول من خلال 32 شوطاً مخصصة لسن الحقايق بكار – قعدان، مفتوح – عام، تتضمن 4 أشواط للرموز، فيما يشمل البرنامج التفصيلي للسباق على مدار الستة أيام عدد 114 شوطاً، بواقع 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً، 66 شوطاً عاما وشوطين للماراثون، وتقام كافة السباقات على ميدان رماح الذي تقدر مساحته بـ 20 مليون متر مربع ويحتوي على 4 مضامير بمسافات 2 كم و8 كم و 1.5كم.

أخبار تهمك

أول تعليق من وليد سليمان بعد تأكد غيابه عن نهائي القرن

منذ ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ نصف ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 12 ساعة

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»