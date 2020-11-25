انطلاق سباق رماح للهجن غداً بمشاركة 3163 مطية من 6 دول

ينطلق غداً سباق رماح للهجن, ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020 - 2021 بعد سباقي حائل و النعيرية, بعدما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة عدد من السباقات في ستة ميادين، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها، حرصًا من سموه على رياضة الهجن واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.





وسيُحدد اتحاد الهجن بعد نهاية سباق رماح موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.





ويدشن السباق الذي تحتضنه محافظة رماح ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر القادم، (1346 مشاركاً) من إجمالي 3163 مطية منها (3026 سعودية)، (48 إماراتية) و (72 كويتية) و (3 عمانية) ومطيتان بحرينيتان و12 مطية أمريكية، وهو العدد الذي يُعد الأعلى من بين السباقات الثلاثة، حيث شارك في سباق حائل 2859 مطية وفي سباق النعيرية 3146 مطية.





ويبدأ برنامج اليوم الأول من خلال 32 شوطاً مخصصة لسن الحقايق بكار – قعدان، مفتوح – عام، تتضمن 4 أشواط للرموز، فيما يشمل البرنامج التفصيلي للسباق على مدار الستة أيام عدد 114 شوطاً، بواقع 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً، 66 شوطاً عاما وشوطين للماراثون، وتقام كافة السباقات على ميدان رماح الذي تقدر مساحته بـ 20 مليون متر مربع ويحتوي على 4 مضامير بمسافات 2 كم و8 كم و 1.5كم.