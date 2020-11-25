خالد أبو بكر مهاجما الإخوان: "مطاريد في أنقرة"

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تحدث الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن إستهداف المؤسسة العسكرية المصرية، وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال خالد أبو بكر، خلال حواره بالبرنامج الكويتي "ديوان الملا" إن 30 يونيو كانت ثورة استقلال من تدخلات الدولة الإقليمية والدولية، واستقلال من الأفكار الراديكالية التي كانت منتشرة فى المجتمع المصري آنذاك،



وعن العلاقات المصرية العربية، قال إن العلاقات المصرية بالسعودية والبحرين والإمارات والكويت أكثر من ممتازة، كما تقف القاهرة صامدة بجوار الشعب الليبي فى قضيته، كما تربط القاهرة الخرطوم علاقات دم ومصاهره وتاريخ، بجانب العلاقات الطيبة مع شعب الأردن الشقيق، ودول المغرب العربي.



وفيما يتعلق بالقنوات المعادية، قال خالد أبو بكر، إنهم مجرد مطاريد في إنجلترا وتركيا، لا يمكنهم الخروج خارج تركيا وأنقرة، ولو تغير أردوغان لتغيرت مصائرهم.