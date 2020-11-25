ختام فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض "cairo ict" بحضور 80 ألف زائر

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الذي عقد في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار The Big Reset.





وأعلن أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال، المنظمة للمعرض، عدد الزوار هذا العام بلغ قرابة ال ٨٠ ألف زائر، مشيرًا إلى مراعاة التباعد الاجتماعي رغم تدفق الزوار بأكثر من ٦٠% في ظل توقع موجة ثانية لفيروس كورونا، وأن المعرض اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، في واحدة من أنجح دورات المعرض طيلة 24 عامًا، حيث شهد المعرض هذا العام نقلة نوعية في أجنحة كثير من الكيانات المشاركة في هذه الدورة.

ووجه رئيس الشركة المنظمة للمعرض، الشكر لكل القائمين على العمل في مركز مصر للمعارض الدولية لإثباتهم كفاءة كبيرة في العمل وسط روح تعاون ورغبة في إنجاح المعرض لأنه واجهة لمصر.

وأكد كمال، أن الاستعداد سيبدأ فورا للدورة المقبلة، التي ستكون اليوبيل الفضي للمعرض بمناسبة مرور ٢٥ عاما على إقامته، وقال "نفتخر بزيادة عدد الوزارات المشاركة بالمعرض عاما تلو الآخر، وهو أمر يزيد من المسؤولية علينا من أجل ضمان خروج المعرض في أبهى صورة ممكنة تليق بالثقل المجتمعي لتلك الوزارات".





وشهدت الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الافتتاح وزيارة عدد من الأجنحة والمعارض المختلفة.





كما شهد المعرض إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، وناقش كل ما يتعلق بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون أبرزها ما تم بين وزارة العدل والبترول لميكنة التعاملات في المحاكم الاقتصادية.





كما شهد Cairo ict، إقامة الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، والذي استعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجالات الأمن الدفاع وأجهزة التأمين من كاميرات مراقبة وأجهزة صوتية وأشعية، وتقنيات التعرف على الوجوه والسيارات، وغيرها الكثير من الأجهزة التقنية الأمنية الحديثة.





وأقيمت للعام الخامس على التوالي ملتقى الإبداع والابتكار Innovation Arena لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، وتم تكريم فريق جامعة الأزهر الفائز بمسابقة "ايناكس العالمية"، فيما حصل على 50 ألف جنيه جائزة مالية من أكاديمية البحث العلمي.





وبالتوازي مع Cairo ICT أقيمت الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا، فيما شهد توقيع عشرات الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين وزارة النقل وعدد من الشركات الخاصة والتحالفات الدولية.





هذا بالإضافة إلى أن مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا شهد العديد من الجلسات النقاشية بحضور عدد من الخبراء من مختلف المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا وضعوا فيها خطة طريق إلى النهوض بالقطاع وكيفية التحول الرقمي الأمثل لإتاحة كافة الخدمات لملايين المستخدمين والوصل إلى الخدمات الرقمية ومفهوم المدن الذكية على نحو نموذجي.