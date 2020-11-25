كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

أعلن أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نادي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.

خط الوسط: أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، أشلي يونج.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ ساعتين

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 10 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

شرطة مكة المكرمة تلفي القبض على خمسة مقيمين بجدة لهذا السبب

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»