ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورج بدوري الأبطال

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير. 

خط الدفاع: بافارد – بواتينج – دافيد ألابا – ريتشاردز. 

خط الوسط: روكا – جوريتزيكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – كينجسلي كومان. 

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن بايرن ميونخ يسعى لتحقيق اللقب الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد التتويج به في النسخة الماضية.

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ ساعتين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»