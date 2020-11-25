نادي ZED يتعادل مع القناة بإفتتاحية القسم الثاني

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زاد مع ضيفه ونظيره بالقناة، سلبيا، في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد زد الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، ضمن إفتتاحية مباريات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.



جاء تشكيل فريق زاد للمباراة وليد توفيق، إسلام عبدالغني، عمر الحبشي، كريم بدير، إسلام رمضان، شريف أشرف، أحمد عادل، إسلام الفار، علي جمال، محمد القط، ورضا الويشي.



كما دخل فريق القناة بالتشكيل التالي، محمد طلبة، إسلام سيد، باسم عادل، سيد محسن، محمد علي، أحمد موسى، محمود القط، محمد يسري، إسلام زيادة، عبدالغفار ممدوح، أحمد الصعيدي.



وبهذه النتيجة تحصل كل فريق على نقطة وحيدة من اللقاء، ومن المقرر أن يحل زاد ضيفا على بورتو السويس، بلقاء يجمع بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس.

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