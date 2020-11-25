تعطيل الدراسة غدا الخميس بجامعة القاهرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الامطار وفي اطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فقد تقرر تعطيل الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة .

وجاء ذلك حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

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