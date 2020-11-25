افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، وبرفقته محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، المركز التكنولوجي التمويني الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاهتمام البالغ الذي تتبناه الدولة بتنمية صعيد مصر والاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين بكرامة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة واتساقًا مع التحول الرقمية.

ويحتوي المركز على ٥ شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم.

والمركز مقام علي مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل علي ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر. 

وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني.

وفي ختام الافتتاح، أٔدار كلا من وكيل الوزارة، ورئيس مدينه البياضية حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بعد الافتتاح هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظا على حقوقهم كما اكد على الموظفين بالمكتب ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتلبية كافة المطالب الخاصة بهم.
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)

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