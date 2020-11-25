افتتاح المركز التكنولوجي التمويني الـ 14 بمحافظة الأقصر (صور)
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:23 م
طاهر الحساني
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افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، وبرفقته محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، المركز التكنولوجي التمويني الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاهتمام البالغ الذي تتبناه الدولة بتنمية صعيد مصر والاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين بكرامة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة واتساقًا مع التحول الرقمية.
ويحتوي المركز على ٥ شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم.
والمركز مقام علي مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل علي ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.
وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني.
وفي ختام الافتتاح، أٔدار كلا من وكيل الوزارة، ورئيس مدينه البياضية حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بعد الافتتاح هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظا على حقوقهم كما اكد على الموظفين بالمكتب ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتلبية كافة المطالب الخاصة بهم.
ويحتوي المركز على ٥ شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم.
والمركز مقام علي مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل علي ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.
وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني.
وفي ختام الافتتاح، أٔدار كلا من وكيل الوزارة، ورئيس مدينه البياضية حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بعد الافتتاح هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظا على حقوقهم كما اكد على الموظفين بالمكتب ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتلبية كافة المطالب الخاصة بهم.