مصطفى الشريعى ينتهى من تسجيل أغنية "واكل ناسك"



وتأتى هذه الأغنية بعد نجاح المطرب مصطفى الشريعى في عدد من الأغانى الذى طرحها مؤخرا ومنها "ابن الأكابر" و"كلاكيت" و"اسمعونى خمس دقايق".

إنتهى المطرب مصطفى الشريعى من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "واكل ناسك" من كلمات الشاعر صلاح عطية وألحان سيد راضى وتوزيع أشرف البرنس ومن إنتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة ويقدمها بشكل مختلف، وتحمل عدد من المفاجئات لجمهوره.