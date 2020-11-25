معظم مؤشرات البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات

تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.





وتراجع سهما "جي بي مورجان" و"أي بي أم" بأكثر من 1 بالمائة ليكونا الأسوأ في "داو جونز"، فيما قاد قطاعا النفط والمالية خسائر "ستاندرد آند بورز".





وجاء هبوط الأسهم بعد بيانات سلبية كشفت عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





في حين نما اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية تجاوزت 33 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وكانت "وول ستريت" ارتفعت لمستويات قياسية بالأمس، مع تحرك إدارة دونالد ترامب لبدء عملية انتقال السلطة، والتطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 29962.7 نقطة.





وهبط "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 3630.7 نقطة، بينما ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 12051.2.4 نقطة.