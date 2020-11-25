بشرى سارة لجماهير دورتموند بشأن هوملز

كشفت تقارير صحفية ألمانية، إلى إمكانية تمديد عقد ماتس هوملز، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، لمدة عام.





وكتبت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية أن هناك بندا في عقد هوملز الذي يستمر بالأساس حتى عام 2022، ينص على إبقاء اللاعب ما لا يقل عن 22 مباراة تنافسية الموسم المقبل حتى عام 2023.





كان هوملز/31 عاما/، الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014، عاد إلى دورتموند في عام 2019 قادما من نادي بايرن ميونخ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُعَد لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق.





ورفض النادي التعليق على ما أوردته الصحيفة.



