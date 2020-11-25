عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

توفي دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم العالمية والمنتخب الأرجنتيني السابق، عن عمر يُناهز الستين عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت تقارير إعلامية وصحفية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن دييجو مارادونا قد توفي بنوبة قلبية بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، بعد تلقي العلاج من نزيف في دماغه.



