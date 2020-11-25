شتوتجارت يُمدد عقد نجم الفريق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس لمدة عام إضافي ليبقى في الفريق حتى عام 2024.

وكان المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات .

وكان جونزاليس انضم إلى الفريق في عام 2018، وساهم كثيرا في نجاح الفريق في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وسجل جونزاليس ثلاثة أهداف في الدوري الألماني  (بوندسليجا) حتى الآن.



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