تغيير ملامح هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب الاعتزال

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب اختفاء طال لسنوات وذلك في عيد الفنانة بوسي والذي احتفلت به ابنتها مي نور الشريف الشريف ونشرب بعض الصور من الٱحتفال.

وظهرت هدى رمزي في الصور حيث تغيرت ملامح وجهها كثيرا عن قبل أثناء تواجدها في العيد ميلاد بصحبة عدد من النجوم.



يذكر أن هدى رمزي اعتزلت الفن عام 1993 من خلال فيلم "الصديقات" مع الفنان سمير صبري، احمد عبد الوارث، احمد خميس، سيناريو وحوار ماجدة خير الله إخراج حسن حافظ.
تغيير ملامح هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب الاعتزال
تغيير ملامح هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب الاعتزال
تغيير ملامح هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب الاعتزال
تغيير ملامح هدى رمزي في أحدث ظهور لها عقب الاعتزال

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