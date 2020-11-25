الصلح بين عائلتين في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بقليوب

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نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات والمشايخ بقرى قليوب في الصلح بين عائلتي "شنور والنجار" بعزبة الإصلاح الزراعي.



وجرى فتح قنوات اتصال بين العائلتين لعقد الصلح وإنهاء الخصومة بينهما، بمشاركة اللواءين حسين ومحمد جندية، أبناء ميت نما بقليوب ولجنة المصالحات بالمديرية.



جرى عقد جلسة الصلح بمنزل إحدى العائلات الكبرى بالقرية، بحضور جميع أفراد العائلتين وبإشراف اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وبمشاركة العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، وتعهد كلًا منهم بعدم التعرض للآخر، وأقسموا على كتاب الله أن يكون الصلح ناهيا للنزاع القائم بينهم.



ترجع أسباب المشاجرة بين العائلتين عندما تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب إخطارًا من مستشفى قليوب، بوصول مصابين بينهم 4 سيدات برش خرطوش في مشاجرة بقرية عزبة الإصلاح الزراعي.



أخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى شراء "أ.ا.شنور" بشراء كمية من أعلاف المواشي من "ج.ب.النجار"، ولم يسدد جزء كبير من المبلغ وعند مطالبته بالسداد نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وحشد كل طرف عائلته مما أدى إلى حدوث إصابات برش الخرطوش.



وأمكن لوحدة مباحث مركز قليوب من تحديد وضبط المتهمين أطراف المشاجرة وبالعرض على نيابة المركز وقررت حبسهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات.