محافظ الإسكندرية يكرم نهى أحمد السيد الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي

Advertisements

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل المصرية نهى أحمد السيد، المتوجة بجائزة أفضل، موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات.



وهنأ المحافظ، الفائزة بالجائزة، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام، معربا عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان والتي يجب أن تكون مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من الجدير بالذكر أنه تم إعلان جوائز الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي " افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. والتي أطلقتها الإمارات قبل حوالي العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأعلنت استقبال ٥٠٠٠ مشاركة حكومية لاختيار أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، وتم استثناء الإمارات من المشاركة للحيادية.